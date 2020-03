I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 65enne e un 30enne del luogo, per combustione illecita di rifiuti. In particolare, i due sono stati sorpresi mentre incendiavano rifiuti speciali e non speciali, pericolosi e non pericolosi, accatastati in maniera incontrollata su un’area di loro proprietà.