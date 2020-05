Nella giornata di domani il cambio al vertice del Commissariato di P.S. Ostuni, con l’insediamento del Commissario Capo Dr. Andrea Toraldo al posto del Dr. Gianni Albano che è stato trasferito alla Questura di Matera.

Il Dr. Andrea Toraldo – 39enne, originario di Merine di Lizzanello in provincia di Lecce – proviene dal Reparto Mobile di Bari ed ha avuto una precedente esperienza professionale presso il Reparto Mobile di Torino.

Al nuovo arrivato il Questore di Brindisi ha formulato i suoi più sentiti auguri per il compito delicato che si appresta a svolgere nella città bianca.

Un vivo ringraziamento è stato rivolto al Dr. Albano per l’impegno dimostrato in questi anni ad Ostuni.

Il Questore sin dal suo arrivo a Brindisi ha considerato di strategica importanza il presidio ostunese che nel corso dei mesi è stato rinforzato nell’organico.

COMUNICATO STAMPA QUESTURA DI BRINDISI