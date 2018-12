L’Associazione di Promozione Sociale e Circolo ARCI “Community HUB – Brindisi”, avvia per il nuovo anno associativo 2018-2019 il Progetto “EPop – Educazione Popolare” Corsi, Convegni, Dibattiti, Focus che verranno attivati dalla suddetta associazione in collaborazione con diverse realtà e professionalità del territorio. Il Progetto gode del Patrocinio Istituzionale del Comune e Provincia di Brindisi e del Forum Nazionale dei Giovani ed inoltre è svolto in collaborazione con CSV Poiesis (Centro Servizi Volontariato di Brindisi), del Comitato Territoriale ARCI Brindisi, della Legacoop Puglia e delle associazioni degli studenti universitari come SUD – Studenti Universitari delle Distaccate e Studenti Indipendenti.

Uno dei principi che ispirano la nostra realtà associativa è quello della Conoscenza, poiché essa garantisce la libertà di ogni individuo e permette di difendere i propri diritti e rispettare quelli degli altri.

La nostra è una iniziativa di Educazione Permanente rivolta alle persone di tutte le età, ma in particolare rivolta ai giovani.

Quello che segue non è che un assaggio della ricca programmazione che stiamo mettendo in atto, appena verrà individuata la Location che ospiterà gli eventi del progetto verranno calendarizzati e formalizzati i vari incontri.

Tra gli appuntamenti che verranno calendarizzati troviamo un incontro formativo a cura del prof. Enrico Mauro, docente di diritto amministrativo presso l’Università del Salento che presenterà “I Pesci ed il Pavone – Contro la valutazione meritocratica della ricerca”. Parleremo di meritocrazia con particolare riferimento all’università, centrando il discorso sulla meritocrazia in generale e sulla Costituzione.

Un’altra occasione di crescita culturale sarà offerta grazie alla collaborazione con Legacoop, con due tappe del tour “#Passi”, una a Brindisi ed una a Mesagne, progetto viaggiante di Legacoop Puglia che promuove e spiega la cooperazione e i suoi valori. La cooperazione come spinta allo sviluppo e all’autoimpresa. Un’opportunità anche per ascoltare i cittadini e costruire insieme un percorso di riscatto della comunità brindisina e dei suoi giovani. Altri incontri con Legacoop Puglia verranno successivamente organizzati grazie a questa importante collaborazione.

Parleremo poi di Integrazione con la Mostra Fotografica “Linee di Confine” di Francesco Malavolta, un fotogiornalista che collabora da sette anni con la Comunità Europea, con l’agenzia FRONTEX (oltre 50 missioni ed unico fotografo dell’agenzia europea), nonché organizzazioni internazionali quali UNHCR e OIM, MOAS. La mostra reca testimonianza non solo delle migrazioni in sé, ma anche del loro evolversi con una peculiare attenzione verso i loro protagonisti.

All’interno della Mostra, che sarà presente a Brindisi per I mesi di Gennaio e Febbraio , con possibilità di prolungarne la permanenza, verranno tenuti degli incontri sul tema delle migrazioni e dell’integrazione.

Ci immergeremo poi nella Divina Commedia, con una Lectio Magistralis del Prof. Franco Nembrini, cultore di Dante, ci caleremo in un viaggio interiore ripercorrendo i versi e le parole del Sommo Poeta, andando alla scoperta della Bellezza Nascosta.

Lungo il corso dell’anno, grazie alla collaborazione con le realtà studentesche universitarie, verranno organizzati workshop e seminari, con l’intento di ampliare le conoscenze e focalizzare l’attenzione su alcune tematiche d’interesse territoriale e non.

Parleremo di “Diritto allo Studio”, conosceremo la misura regionale “PassLaureati” i finanziamenti per i master post lauream e discuteremo insieme agli studenti su “Brindisi città a misura di Studente”. Inoltre parleremo dell’ “l’Importanza del Servizio Civile” attraverso le testimonianze di nuovi e vecchi volontari che si sono messi al servizio della comunità all’interno dei vari progetti ed organizzeremo una serie d’incontri su “I Tesori della Madre Terra”, tutto quello di buono che il nostro territorio ci offre, puntando sui prodotti di qualità ed il coinvolgimento delle realtà produttive locali.

Per quanto riguarda i Corsi rivolti agli iscritti, sono stati già individuati 4 Corsi Associativi: Inglese, Spagnolo, Francese di Livello Base e Digital Music – Book scoring course, ai quali si potrà accedere attraverso l’iscrizione all’associazione e la compilazione di un apposito modulo di adesione.

Rimanete aggiornati sulle nostre attività, entrate a far parte della nostra Community, non esitate a contattarci alla mail: Communityhubrindisi@gmail.com o sui nostri canali Social Facebook e Instagram.

Le porte della Community HUB torneranno ad aprirsi a breve e attendono solo VOI!

