“La grave situazione sanitaria che ha colpito l’Italia a causa del Covid 19 sta mettendo in seria difficoltà economica le micro, piccole e medie imprese in tutta Italia e naturalmente anche nella nostra provincia- dichiara il Sindaco Giuseppe MARGHERITI – pertanto lo Sportello Lavoro, già attivato in collaborazione con Cna Associazione provinciale di Brindisi che ha nel suo core business l’assistenza sindacale e la consulenza alle pmi, come da intese intercorse con il Direttore Sonia RUBINI , diventa “virtuale” con un ciclo di seminari informativi della durata di un’ora , in diretta Facebook rivolti agli imprenditori”

Ecco i seminari

– Incentivi di sostegno alle imprese: DL Crescita e Credito diretto Cofidi. It

– Ebap Puglia: le prestazioni a titolo gratuito per dipendenti e aziende

Fondartigianato : le opportunità della formazione professionalizzante

-Micro prestito, Microcredito e Titolo II Covid: i nuovi strumenti finanziari della Regione Puglia a sostegno delle pmi

Il primo appuntamento è previsto per domani Mercoledì 27 Maggio dalle 16.00 alle 17.00

Diretta Facebook sulla pagina istituzionale del comune di Erchie, Amministraizone Comunale Erchie dalle ore 16.

Vi aspettiamo!