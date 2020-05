La Presidente della Confcommercio di Brindisi Anna Rita Montanaro ha nominato tre vice presidenti ed un delegato speciale.

Fabrizio Cisternino svolgerà le mansioni di vice presidente vicario con delega alla gestione dei sindacati di categoria, Gianni Corciulo sarà vice presidente con delega all’amministrazione e Arturo La Palma vice presidente con delega alla gestione del territorio. Alessandro Coletta, invece, ha ricevuto la delega speciale alla formazione.

“Con queste nomine – ha dichiarato la dott. Montanaro – si rafforzano i quadri dirigenti della Confcommercio allo scopo di rendere la nostra azione sindacale ancora più incisiva, soprattutto in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo. Colgo l’occasione per ringraziare i componenti di Giunta, del Consiglio e dell’Assemblea, i presidenti ed i coordinatori delle diverse federazioni, i delegati dei comuni e l’intera struttura della Confcommercio di Brindisi, per l’impegno con cui stanno svolgendo il loro mandato. Del resto, un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo si può affrontare solo con una azione sinergica che veda impegnati proprio tutti”.