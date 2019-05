Nell’ambito del rinnovo delle cariche sociali di Confindustria Brindisi, si sono tenute le Assemblee generali della Sezione Energia e della Sezione Industrie Chimico-Farmaceutiche.

L’Assemblea della Sezione Energia ha eletto: Presidente, Angelo Di Giovine (Enel SpA), Vice Presidente, Denis Daniele (Enipower SpA), Consigliere Componente aggiuntivo in Giunta: Francesco Taveri (A2A Energiefuture SpA).

Il Presidente, Angelo Di Giovine, evidenziando l’importanza e il suolo del settore energia nell’economia del territorio, ha ringraziato per il lavoro svolto il presidente uscente Francesco Taveri e ha ribadito come la Sezione intenda, nell’ambito delle politiche di Confindustria, fornire il proprio apporto anche sul tema della transizione energetica; un fase importante per il Paese e al quale il nostro territorio, per vocazione climatica e geografica, potrà dare il proprio contributo innanzitutto con lo sviluppo di nuova capacità da fonti rinnovabili.

L’Assemblea della Sezione Industrie Chimico-Farmaceutiche ha eletto: Presidente, Giuseppe Vito Signore (Jindal Films Europe Brindisi Srl), Vice Presidente, Giovanni Morelli (Sanofi SpA), Consiglieri Componenti aggiuntivi in Giunta: Clemente Rizzo (Basell Poliolefine Italia Srl), Filippo Giovanni Miglietta (Ipem SpA), Delegato Piccola Industria: Giuseppe Dell’Anna (Resin Piping Srl).

Il neo Presidente, Giuseppe Vito Signore, ha sottolineato l’esigenza di continuare il lavoro di squadra già avviato con la presidenza di Gaetano Conti auspicando un’attiva partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione che saranno anche itineranti, al fine di affrontare fra le varie problematiche quella delle piccole aziende del settore presenti nella provincia.