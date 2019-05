Rinnovo dei vertici in Confindustria Brindisi nelle Sezioni Turismo, Sanità ed Agroalimentare.

L’Assemblea della Sezione Turismo di Confindustria Brindisi ha eletto Giuseppe Tanzarella, CFO del Gruppo Nicolaus, come nuovo presidente. In relazione alla sua nomina Tanzarella farà parte del Gruppo Tecnico Turismo di Confindustria Puglia.



” Ringrazio il presidente uscente Teo Titi, di cui sono orgoglioso di raccogliere il testimone – commenta Giuseppe Tanzarella – Credo molto nella crucialità dell’azione sul territorio di Confindustria Brindisi e metterò a frutto la competenza maturata anche nel Gruppo Nicolaus per raggiungere gli obiettivi principali del mio mandato, in primis lo sviluppo di progetti e attività finalizzati alla crescita del settore turistico in Puglia”.

Fanno parte del direttivo di Sezione, Carmelo Grassi, in qualità di Vice presidente, consiglieri Maurizio Angelelli (Hotel Orientale ed Executive) e Giuseppe De Benedetto (Borgo Egnazia). Delegato Gruppo Piccola Industria è stata eletta Anna Saponaro.

Un altro incarico per una donna in Confindustria Brindisi. Sarà infatti Presidente, alla guida della Sezione Alimentare, Amalia Menna Pantaleo, direttore della Nicola Pantaleo SpA. Anche lei sarà di diritto componente del Gruppo Tecnico Agroalimentare di Confindustria Puglia. Il neo presidente ha evidenziato la necessità di promuovere la cultura del Made in Italy, esaltando il know how di eccellenza che contraddistingue i prodotti pugliesi nel mondo. Sarà, quindi, opportuno promuovere al contempo a livello ministeriale una campagna di conoscenza e consapevolezza dei prodotti alimentari all’estero, non lasciando l’iniziativa alle singole aziende, ma in maniera sinergica ed organizzata come Paese Italia. L’avv. Pantaleo sarà affiancata nel consiglio direttivo di sezione dal vice presidente Massimo Bianco della Soavegel di Francavilla Fontana, già Vice Presidente Vicario dell’Associazione degli imprenditori di Brindisi, e dal delegato al Gruppo Piccola Industria Paolo Leo, amministratore delle Cantine Paolo Leo di San Donaci.



A rappresentare la Sezione Sanità di Confindustria Brindisi in seno al gruppo di lavoro sanità di Confindustria Puglia, sarà Luciano Ladisi, direttore operativo del Consorzio San Raffaele. “Desidero dare continuità al lavoro egregiamente svolto dal mio predecessore, il dott. Costanzo Mardighian – ha commentato Luciano Ladisi – L’aumento della complessità e della rilevanza del settore sanitario in Puglia implica un impegno che non può prescindere dalle associazioni di categoria come Confindustria. Sono onorato dell’incarico che andrò a ricoprire e della fiducia che mi è stata conferita dall’Assemblea”. Completano il consiglio direttivo, Costanzo Mardighian dell’omonimo laboratorio, e Domenico Notarnicola amministratore della Casa di Cura Salus.

CONFINDUSTRIA BRINDISI