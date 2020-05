Patrick Marcucci non è più presidente di Confindustria della provincia di Brindisi.

La notizia non è ancora stata ufficializzata alla stampa ma il Direttore Guarini l’ha già resa noto attraverso una comunicazione diramata a dipendenti ed aziende associate.

Secondo alcune indiscrezioni la decisione sarebbe stata assunta dal collegio dei probiviri dell’Associazione degli Industriali a seguito di alcune frizioni tra il Presidente ed alcuni componenti.

Per Pietro Guadalupi, già Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi “Un fatto gravissimo, che dimostra l’errore commesso al momento della scelta, quando si decise di nominare una persona che non aveva alcuna esperienza alla guida di un’industria. Del resto, nel dicembre del 2018 avevo già manifestato pubblicamente tutte le mie perplessità su una elezione decisamente discutibile perché effettuata senza considerare la necessità di affidare un ruolo così importante ad una persona radicata nel territorio e nel settore industriale. E tutto questo avvenne proprio in una fase storica contraddistinta da una crisi senza precedenti per il territorio brindisino.

Ma l’aspetto ancora più grave è che notoriamente la scelta del Presidente di Confindustria viene effettuata con l’apporto determinante delle grandi aziende presenti sul territorio ed è inaccettabile che abbiano potuto sottovalutare il rischio di una nomina non supportata dalla benché minima esperienza.

Non conosciamo i motivi che hanno portato Confindustria a sollevare dall’incarico il dott. Marcucci. Sta di fatto, però, che adesso Confindustria dovrà far presto a nominare un nuovo Presidente per ridare forza contrattuale al sistema delle imprese nella delicata fase di programmazione della ripresa economica e produttiva del nostro territorio. E questa volta saremo tutti ben attenti a richiamare le grandi aziende alle proprie responsabilità.”