Nell’odierna seduta del Consiglio provinciale, l’ultima dell’anno 2018, sono stati approvati tutti i punti all’odg, tra cui l’affidamento in Convenzione alla Società Teresa spa del servizio di “Gestione Entrate” e il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per interventi urgenti eseguiti dalla Santa Teresa spa su alcune strade provinciali, sia per le nevicate del gennaio 2017, sia lavori di manutenzione del verde della rete stradale provinciale del dicembre 2017. Approvato anche il Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia di Brindisi, così come da art.20 D.Lvo n.175/2016, con la dismissione delle quote dell’Ente in seno al Ciasu di Fasano, in quanto non rispondente più a quanto normato dal Decreto “Madia” sulle partecipate.

“Questo consiglio provinciale – ha dichiarato il presidente Riccardo Rossi – è stato convocato per alcuni argomenti molto importanti. Intanto, c’era l’adempimento di alcuni passaggi istituzionali che la ‘Legge Madia’ ci chiedeva, in riferimento soprattutto all’approvazione del piano di razionalizzazione delle nostre partecipate e noi, da parte nostra, abbiamo confermato tutte le partecipate dell’Ente, con l’avvio di una fase di dismissione, già previsto, delle nostre quote concernenti il Ciasu. Per la Santa Teresa, invece, ci sono stati durante l’assise consiliare l’affidamento, in convenzione, della nuova Gestione del Servizio Entrate, e il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per lavori eseguiti nel 2017 su alcune arterie provinciali. In merito alla Santa Teresa, in generale, ribadisco che certamente la situazione, pur rimanendo non facile perché non sono stati sciolti ancora i nodi del Governo per il futuro delle Province e per le attribuzioni di risorse, è meno grave rispetto al passato, grazie ad alcuni affidamenti di lavori già deliberati. Per questo guardiamo al futuro con fiducia e ottimismo”.