L’amministrazione comunale nella giornata di ieri, in vista della scadenza di precedenti accordi con Ecotecnica, ha deciso di continuare la sanificazione di tutte le strade sul territorio cittadino. La decisione si rende necessaria a causa del perdurare dell’emergenza Covid-19.

La ditta continuerà ad eseguire le operazioni con la doppia squadra ogni sera.

Si raccomanda alla cittadinanza di non ostacolare le operazioni e di non esporre se stessi, biancheria o indumenti, prodotti alimentari, merci edibili o destinate al ravvicinato contatto con viso, bocca, pelle o mucose, in concomitanza con questi interventi e nelle ore immediatamente successive.

Inoltre, si ricorda che le operazioni non costituiscono alcun pericolo per gli animali domestici.

Per informazioni di dettaglio si può contattare la ditta Ecotecnica presso i propri recapiti, numero verde o altri disponibili su www.ecotecnicabrindisi.it