35 pattuglie dei Carabinieri sono state impegnate nel servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nella “notte di capodanno”.

Il servizio, partito alle ore 20.00 di lunedì 31 dicembre 2018 e terminato all’alba di stamane 1° gennaio 2019 ha condotto all’arresto di due persone, la denuncia di altre sei. 321 le persone controllate, di cui 27 di particolare interesse operativo unitamente a 210 autoveicoli fermati. Controllati anche 2 locali pubblici ed effettuate 13 perquisizioni tra personali e domiciliari.

38, invece, le contravvenzioni al codice della strada elevate privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per gli stessi conduttori mettendo anche in pericolo l’incolumità pubblica.

Il dispositivo ha previsto la presenza di pattuglie nei luoghi nevralgici di aggregazione e nelle adiacenze dei locali pubblici e discoteche al fine di elevare il livello di sicurezza percepita.

Al pari dei centri urbani sono stati intensificati i controlli preventivi della circolazione stradale con posti di blocco ad “alta visibilità” e cinturazione di aree sensibili, effettuati da pattuglie a saturazione di settore e mobili di zona. Il tutto finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti in genere, al fine di assicurare un elevato target di sicurezza. L’attività preventiva è stata altresì rivolta a scongiurare il triste fenomeno degli incidenti stradali, per fare riferimento a tutte quelle persone, soprattutto giovani, che hanno perso la vita sulla strada.

Nel corso dell’attività a Brindisi è stata tratta in arresto la 36enne Monica Grassi.

A seguito di una perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione della donna, sono stati rinvenuti 490 grammi di marijuana contenuti in un sacchetto di plastica di colore bianco, di cui 85 suddivisi in 45 dosi avvolte con cellophane di colore verde, nonché in bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Lo stupefacente ed il materiale rinvenuto era stato occultato all’interno dell’armadio della camera da letto della donna. L’arrestata espletate le formalità di rito è stata tradotta nella propria abitazione e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Denunciato anche un 24enne per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica.

Nel corso della notte alle ore 03.00 il giovane è stato controllato alla guida di una Lancia Delta di proprietà, su esplicita richiesta dei militari si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato ai fini della confisca. Infatti, la condanna per questo reato comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a nuova visita medica.

E’ stato deferito in stato di libertà un 22enne di Brindisi con pregiudizi penali, per detenzione illegale di materiale esplodente. Nel corso dell’attività di contrasto alla detenzione e vendita illegale di fuochi d’artificio, a seguito di perquisizione effettuata allo scooter piaggio liberty utilizzato dal giovane, è stato rinvenuto all’interno del vano portaoggetti un ordigno esplosivo improvvisato di fabbricazione artigianale illegalmente detenuto. L’ordigno è stato sottoposto a sequestro.

Stesso provvedimento è stato assunto per un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza, 52 enne di Brindisi, che a seguito di un controllo effettuato da un pattuglia dell’Aliquota Radiomobile alle ore 02.30, è stato trovato fuori dalla sua abitazione in compagnia di altre persone, contravvenendo alle prescrizioni irrogate dall’Autorità Giudiziaria;

Infine è stato denunciato anche un 36enne di Brindisi per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza. L’uomo in Piazza Crispi nelle immediate adiacenze della stazione ferroviaria nel corso di un controllo è stato riscontrato in palese stato di ubriachezza e con i pantaloni abbassati.