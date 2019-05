Alle ore 13:15, alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, è pervenuta una richiesta di aiuto da parte di un cittadino di San Pietro Vernotico, che a seguito di un improvviso acquazzone torrenziale abbattutosi sulla città, nel transitare nella zona del sottopassaggio ferroviario di via Lecce, ha notato l’autovettura di una coppia di anziani bloccata nel sottopasso sommersa dall’acqua sino ai finestrini. La pattuglia della Stazione di San Pietro, attivata al riguardo, è intervenuta sul posto, constatando che i due occupanti, una donna 74enne e il marito 80enne, scesi dalla vettura, una Mercedes 190, non erano in grado di deambulare in quanto sommersi oltre la cintola dall’acqua ghiacciata che si era raccolta in brevissimo tempo nell’area del sottopasso. I due anziani, che non riuscivano assolutamente a muoversi, sono stati dai militari immediatamente prelevati e caricati di peso sull’auto di servizio e accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di San Pietro Vernotico dove sono in stato di osservazione, con la diagnosi di principio di ipotermia.