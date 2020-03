É stato disposto dal sindaco Riccardo Rossi, con apposita ordinanza, che tutti gli esercizi commerciali aperti, gli istituti bancari e postali che utilizzano dispositivi pos e bancomat e i punti vendita mediante distributori automatici di generi alimentari ed altro, dovranno sanificare quotidianamente le postazioni dove sono contenuti video e tastiere per garantire le massime misure di prevenzione per l’emergenza Covid-19.

“Mi appello nuovamente al vostro senso di responsabilità: restate a casa! I controlli della Polizia locale saranno serrati e non sarà ammessa alcuna tolleranza. In questa domenica di marzo siamo tutti costretti all’isolamento e dobbiamo continuare ad evitare qualsiasi contatto esterno che non sia strettamente necessario. Possiamo superare questo momento solo attraverso questo sacrificio collettivo”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.

Si rammenta che le strade saranno sanificate quotidianamente con doppia squadra fino al 21 marzo.