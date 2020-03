Tenuto conto delle misure indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – considerata l’esigenza di evitare il sovraffollamento nei locali interessati, a tutela della salute dei dipendenti e degli utenti – il sindaco Toni Matarrelli ha disposto con ordinanza la variazione dei giorni e degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Da lunedì 16 marzo e fino a venerdì 3 aprile 2020, gli uffici saranno aperti solo martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12. Per i servizi pubblici essenziali sarà garantita la presenza minima giornaliera di personale; trattasi di: Polizia municipale, Nettezza urbana, Protezione civile, Anagrafe, Stato Civile, Servizi Cimiteriali (limitatamente al trasporto, ricevimento e tumulazione salme).

Al fine di consentire il mantenimento della distanza interpersonale di minimo un metro, l’accesso agli uffici comunali sarà consentito ai diretti interessati o alle persone da questi delegate, con esclusione di eventuali accompagnatori. L’accesso agli uffici comunali dovrà essere concordato previo appuntamento con il responsabile del procedimento delle attività di interesse, telefonicamente o a mezzo e-mail, ai contatti indicati sul sito istituzionale del Comune di Mesagne. Con la stessa disposizione, il sindaco invita a limitare la presentazione di istanze o altra documentazione a mano e ad avvalersi, in alternativa, della trasmissione a mezzo pec-mail e a mezzo posta raccomandata.

In considerazione della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, e finché non sarà cessata l’emergenza sul territorio nazionale, il sindaco Toni Matarrelli ha previsto con un’ordinanza che gli enti concessionari e i gestori di pubblici servizi operanti nel territorio del Comune di Mesagne interrompano tutte le attività e i lavori programmati che possono essere ragionevolmente rinviati, al fine di salvaguardare la popolazione da ogni possibile rischio di diffusione del Coronavirus COVID-19 e da ogni possibile interruzione di pubblici servizi. Saranno consentiti interventi urgenti di ripristino di guasti e di messa in sicurezza. I gestori interessati sono ‘E-Distribuzione’, Aqp, ‘Telecom Italia’, ‘2iretegas’ e ‘Fastweb’. Questo al fine di evitare ulteriori disagi ai cittadini, privandoli di servizi importanti quali elettricità, acqua, gas.

Domani, venerdì 13 marzo, dalle ore 6,00 alle ore 18,00, l’Amministrazione comunale di Mesagne ha disposto la sanificazione delle vie e delle piazze cittadine. Si tratta di un intervento previsto nell’ambito delle disposizioni utili a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, effettuato con più mezzi destinati contestualmente a tutte le aree del centro abitato e prevedendo l’uso di acqua e prodotti disinfettanti certificati.