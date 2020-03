Altri due contagi da Covid-19 ad Ostuni.

Lo ha annunciato il Sindaco Cavallo sul proprio profilo Facebook.

Questo il suo messaggio:

“Brutte notizie. Abbiamo 2 nuovi contagi a Ostuni: alcuni operatori del nostro ospedale sono in isolamento per avere avuto contatti con il primo paziente risultato positivo.

La Asl sta operando le consuete indagini per mettere in quarantena tutte le persone che hanno avuto contatto con i contagiati.

Siamo nel pieno della battaglia ed ora più che mai è necessario seguire le indicazioni che ci siamo dati.

🏠State a casa

C’è ancora molto da fare, a partire dai nostri comportamenti quotidiani. Forza 💪❤️”

Secondo alcune fonti l’Asl starebbe valutando l’ipotesi di chiudere l’ufficio igiene di Ostuni e porre in quarantena il personale: medici, infermieri, veterinari, amministrativi e tecnici.