Apulia Diagnostic e Genetics raccolgono la richiesta, che ad alta voce, è pervenuta dalla molteplicità della cittadinanza e da diversi fronti politici sulla necessità di esecuzione a tappeto di test diagnostici per l’individuazione delle positività al SARS-CoV-2 sia in pazienti sintomatici che in persone “asintomatiche”.

Non è concepibile in una situazione di tale emergenza che la libera iniziativa e la libertà imprenditoriale latu sensu, costituzionalmente garantita, sia bloccata ed inibita dalle maglie della burocrazia.

A tal proposito, vista la difficolta nel reperimento dei kit diagnostici per analisi su tamponi (contingentati inspiegabilmente dai vertici della sanità nazionale), ci proponiamo di ottemperare alla necessità urlata dalla cittadinanza tutta attraverso l’esecuzione di test rapidi su sangue periferico certificati IVD per l’identificazione delle IgG ed IgM applicando tutti i sistemi e metodologie di controllo e verifica, così come applicando tutti i protocolli di sicurezza per garantire la salute dei nostri pazienti.

In un periodo di totale emergenza e disorganizzazione dei più alti vertici dirigenziali del servizio sanitario nazionale, è dovere di ogni singolo adoperarsi per la garanzia del bene e del benessere comune, in questo Apulia Diagnostic ed Apulia Genetics sono e saranno in prima linea, combattendo ogni giorno se necessario, andando contro tutti coloro che utilizzano la burocrazia per ancorare tutti noi a dinamiche che devono essere assolutamente abbandonate e modificate e che nel tempo hanno solo causato un dissesto della sanità pubblica evidente nello stato dei fatti odierni.

Partendo da questo presupposto Apulia Diagnostic ha destinato per l’effettuazione di questi test, una corsia preferenziale con strutture macchinari e personale (debitamente formati) del tutto autonomi rispetto ai servizi erogati in via ordinaria della sanità pubblica.

Considerato che l’accertamento diagnostico su sangue periferico, che effettueranno i laboratori di Apulia Diagnostic, ha il sostegno del ministero della sanità e dell’OMS, si informa la collettività che da lunedì 6 aprile p.v., nonostante l’ordinanza regionale, è comunque a sostegno di tutto il sistema sanitario nazionale, Apulia Diagnostic effettuerà i primi test rapidi ai privati cittadini per la tutela della salute del nostro territorio tutto.

I test si potranno eseguire esclusivamente su prenotazione a partire da lunedì 6 Aprile chiamando unicamente il numero dedicato 3917964746.