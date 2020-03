Attivo nel Comune di Villa Castelli lo Sportello di Ascolto Psicologico gratuito per l’emergenza Coronavirus.

Il sindaco Giovanni Barletta comunica a tutti i cittadini l’avvio di questo indispensabile servizio a cura della Società Cooperativa Sociale L’Ala.

La Società Cooperativa Sociale L’Ala, che quotidianamente è accanto ai minori e alle famiglie, in questo momento di massima emergenza intende offrire il proprio contributo attraverso un servizio di consulenza on line e/o telefonica gratuita per fornire supporto a tutte quelle persone che necessitano di un aiuto perché si sentono sopraffatte da sentimenti di paura, angoscia, o ancora frustrazione e rabbia.

Il servizio gratuito è rivolto a tutti e si svolgerà prenotando la consulenza attraverso la mail dedicata sup.psi.covid19gmail.com o inviando un messaggio whatsApp al numero 3500103883.

Il supporto e sostegno telefonico sarà curato dalla Dott.ssa Lucia Morleo, Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia, N 3307, e sarà garantito da Mercoledì 18, sino al termine dell’emergenza sanitaria, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Il servizio è completamente anonimo e non richiede il rilascio di dati o di informazioni personali durante la conversazione con l’operatore. Gli unici dati necessari sono numero di telefono al quel essere contattati e indirizzo mail.

Per affrontare questo delicato momento legato all’emergenza Covid-19 e per supportare quelle persone che necessitano di aiuto perché si sentono stressati, spaventati e confusi, la Società Cooperativa Sociale “L’Ala” ed il Comune di San Michele Salentino hanno attivato uno sportello di ascolto telefonico gratuito per assistere i cittadini dal punto di vista emotivo e psicologico.

Il servizio è rivolto a tutti e si svolgerà prenotando la consulenza attraverso la mail dedicata sup.psi.covid19gmail.com o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3500103883.

Il supporto e sostegno telefonico sarà curato dalla Dott.ssa Lucia Morleo, Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia, N 3307, e sarà garantito da oggi, mercoledì 18, sino al termine dell’emergenza sanitaria, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

“In questo momento di massima urgenza – spiega il sindaco Giovanni Allegrini – grazie alla piena disponibilità della cooperativa “L’Ala” che avrebbe dovuto attivare nei giorni scorsi nel nostro istituto comprensivo, proprio, uno sportello psicologico per docenti, alunni e famiglie, abbiamo pensato in accordo di riversare questo servizio per supportare quei cittadini, tutti indistintamente, che in questo momento particolare hanno bisogno di gestire le emozioni negative e, quindi, di non sentirsi soli.”

Il servizio è completamente anonimo e non richiede il rilascio di dati o di informazioni personali durante la conversazione con l’operatore. Gli unici dati necessari sono numero di telefono al quel essere contattati e indirizzo mail.

“Sono molto contenta per l’attivazione di questo servizio – conclude l’assessora alla Gentilezza, Tizina Barletta – perché, in questo momento particolarmente drammatico e difficile per tutti, il confronto con uno specialista rappresenta un valido strumento per creare benessere nella nostra comunità.”

Mail priva di virus. www.avast.com

IMG-20200317-WA0046.jpg