Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, del presidente del Gruppo consiliare, Nino Marmo, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Finalmente Emiliano ha consentito l’utilizzo del test rapido per verificare la diffusione del Coronavirus prima fra tutti gli operatori sanitari e poi su campioni di popolazione. Bisogna provvedere con urgenza all’approvvigionamento di questi tamponi che non hanno bisogno di reagenti, per quanto non abbiano l’attendibilità di quelli diagnostici. È necessario perché, prima o poi, potremo essere costretti dalle disposizioni a fare i test a tutta la popolazione: è noto, ormai, che il numero degli asintomatici in grado di diffondere il virus sia enorme.

A Lodi, per esempio, hanno comprato un milione di test e noi dovremmo fare altrettanto e non abbiamo timore di affermare che non proteggere con sicurezza gli operatori sanitari è un delitto che si compie contro le loro vite e contro la vita di chi dovrà essere curato. Ed è grave, tanto da provocare rabbia, che ancora oggi non tutti gli operatori sanitari abbiano ricevuto i dispositivi di protezione individuale, dalle mascherine alle tute. È gravissimo”.