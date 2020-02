La situazione di questi giorni sta mettendo a dura prova il nostro sistema di sanità pubblica, come pure in discussione molte regole del vivere quotidiano.

Siamo venuti a contatto con un “nemico” subdolo e pericoloso che si chiama paura, ansia, preoccupazione che condiziona rendendo meno lucido l’atteggiamento di molti; esiste poi l’altro nemico, un virus ad alta contagiosità che sta contribuendo a farci vacillare.

Allo spirito di abnegazione che contraddistingue i nostri professionisti sanitari, negli ospedali e nel territorio, che sono in prima linea e si impegnano per garantire la serenità e la salute dei nostri cittadini, dobbiamo riservare un sincero e grande ringraziamento.

Un sincero sentimento di gratitudine non solo per la loro professionalità ma per la delicatezza sociale del lavoro che svolgono.

I professionisti della salute sono abituati a combattere contro le malattie ed ora devono vincere la sfida contro paura e diffidenza!

Ma anche loro hanno bisogno di lavorare meglio, aiutandoli a non coltivare ed amplificare le ansie collettive, vivendo con fiducia la consapevolezza che il sistema stia facendo il massimo per tutti.

È nostro compito di cittadini favorire quel clima collettivo del quale gli operatori sanitari necessitano in questo particolare quanto delicato momento storico, con il contributo di tutti, nessuno escluso a cominciare dalle Istituzioni.

Dichiarazione di Aldo Gemma

Segretario Generale Cisl FP Taranto Brindisi