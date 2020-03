Da giovedì 19 marzo e fino a venerdì 17 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe legate all’evoluzione normativa e di contesto relativa alla emergenza COVID-19, gli sportelli della Camera di Commercio di Brindisi saranno aperti al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, unicamente per l’espletamento dei seguenti servizi indifferibili:

– rilascio certificati del registro delle imprese (Registro Imprese)

– deposito libri ai fini della vidimazione (Registro Imprese)

– rilascio carte tachigrafiche (Metrologia e Agricoltura)

– rilascio di documenti di accompagnamento delle merci per l’estero (Regolazione del Mercato)

– istanze cancellazione protesti (Regolazione del Mercato)

Le motivazioni di indifferibilità vanno espressamente dichiarate per iscritto compilando l’apposito modulo.

L’ingresso all’interno della sede camerale sarà ammesso fino a un massimo di 2 persone alla volta, al fine di garantire la distanza di sicurezza tra i presenti e tra questi e l’operatore, previo annuncio all’operatore interessato.

Si chiede, per quanto possibile, per la fruizione dei suddetti servizi, di privilegiare comunque la modalità on line, telefonica o la prenotazione con appuntamento.

Per appuntamenti, consulenza e informazioni anche sui servizi differibili:

Centralino tel. 0831.228111

Registro delle Imprese: registro.imprese@br.camcom.it

Regolazione del Mercato: ufficio.estero@br.camcom.it

Metrologia e Agricoltura: metricoeagricoltura@br.camcom.it

Ragioneria e Patrimonio: ragioneria@br.camcom.it

Affari Generali – Gestione Risorse Umane: aaggpersonale@br.camcom.it

Segreteria Generale: segreteria.generale@br.camcom.it

E’ comunque sempre possibile continuare a utilizzare i nostri servizi on line (www.br.camcom.it). Le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il “cassetto digitale dell’imprenditore”, utilizzando, per l’accesso, lo spid o la firma digitale. Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito registroimprese.it, con pagamento tramite carta di credito.

Per il ritiro di certificati di origine già richiesti on line è possibile inviare un proprio corriere che dovrà rivolgersi all’usciere camerale. Per future richieste, è fortemente consigliata l’adesione al servizio stampa in azienda.