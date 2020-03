Oggi 12 marzo alle ore 12.30, dalla pagina Facebook “Riccardo Rossi Sindaco di Brindisi”, è stata trasmessa una diretta del sindaco per informare i cittadini delle ultime disposizioni del Comune di Brindisi, in ottemperanza dell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri, per prevenire l’emergenza Coronavirus.

Di seguito il video integrale della diretta