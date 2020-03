L‘Impresa Barretta si mobilita dando un contributo di 12.000,00 euro destinati all’acquisto di macchinari e attrezzature utili per contrastare l’emergenza coronavirus che sta mettendo a repentaglio diverse vite umane oltre alla salute di tutti i cittadini.

In questo momento il tempo è prezioso e occorre unire ogni sforzo per far fronte all’emergenza sanitaria dando un aiuto concreto alle nostre strutture ospedaliere e a coloro che si sacrificano in prima linea per contrastare il diffondersi della epidemia e per fornire strumenti di cura.

La comunicazione alla stampa di questo semplice gesto di solidarietà da parte dell’azienda non ha intenti di carattere autocelebrativo ma vorrebbe costituire un invito a tutte le persone, a tutte le associazioni ed alle imprese che possono, pur in questo momento di crisi economica, a donare qualsiasi cifra in favore della nostra Asl – Brindisi usando le seguenti coordinate bancarie specificando la causale:

Conto corrente intestato a ASL BR – BRINDISI

Banca Popolare di Bari

Codice IBAN IT 11 Z 05424 04297 000000000204

Causale DONAZIONE COVID19