Ancora 17 giorni all’ora zero. O meglio, a zero contagi.

E’ il 7 Maggio la data stimata per i “zero contagi” da Coronavirus in Puglia.

A disegnare la “mappa per l’Italia” è l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e ordinario di Igiene all’università Cattolica, e da Alessandro Solipaca, direttore scientifico dell’Osservatorio.

«L’Osservatorio ha effettuato un’analisi con l’obiettivo di individuare non la data esatta – puntualizza – ma la data prima della quale è poco verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi».

Nonostante i dati altalenanti degli ultimi giorni, la Puglia sarà una delle prime regioni a vedere la linea dei contagi abbassarsi allo zero.

Molto più lunga sarà per le regioni del Nord e per le Marche per le quali i “zero contagi” sono previsti “non prima di fine giugno”.

Le prime Regioni a zero contagi dovrebbero essere Basilicata e Umbria (21 aprile), poi Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia. Insomma mentre per il centro-nord è ancora lunga (non prima della fine di Maggio) il Sud Italia potrà forse cominciare a vedere la luce “tra fine aprile e inizio maggio”.

QUESTO IL CALENDARIO

Piemonte 21 maggio, Valle d’Aosta 13 maggio, Lombardia 28 giugno, Bolzano 26 maggio, Trento 16 maggio, Veneto 21 maggio, Friuli Venezia Giulia 19 maggio, Liguria 14 maggio, Emilia Romagna 29 maggio, Toscana 30 maggio, Umbria 21 aprile, Marche 27 giugno, Lazio 12 maggio, Abruzzo 7 maggio, Molise 26 aprile, Campania 9 maggio, Puglia 7 maggio, Basilicata 21 aprile, Calabria 1 maggio, Sicilia 30 aprile, Sardegna 29 aprile.