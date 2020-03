Di seguito riportiamo una proposta del Consigliere Umberto Ribezzi al Sindaco Riccardo Rossi

Preso atto che, l’emergenza COVID-19 che ha colpito l’intero territorio nazionale, il Comune di Brindisi ha sospeso il pagamento di tutti i tributi comunali fino a giugno, ed il pagamento degli affitti dei locali commerciali di sua proprietà fino al termine dell’emergenza;

considerato

che in questo drammatico momento le istituzioni locali hanno il dovere civico e morale di essere al fianco ed assistere i propri cittadini, soprattutto se questi si trovino in gravi condizioni economiche e sociali,

chiedo

Al Sindaco che siano anche sospesi i pagamenti, con decorrenza immediata e fino alla conclusione dell’emergenza Coronavirus, degli affitti correnti degli alloggi comunali oltre alla sospensione dei piani di rateizzazione dei canoni di locazione “anni precedenti” in corso con Abaco, con successiva attenta riformulazione di un piano di rientro che tenga conto degli enormi sacrifici che i cittadini dovranno affrontare anche dopo l’attuale crisi sanitaria.

inoltre

alfine di non gravare sulle gia’ esigue risorse comunali, si attivino tutte le procedure nei confronti del governo , anche attraverso l’ ANCI, in tempi strettissimi , affinché tale costo sia interamente a carico dello Stato ,rientrando nelle misure straordinarie per l’ emergenza Covid 19

Si sollecita inoltre

Il Sindaco, ad intervenire presso l’ Arca Nord Salento per avviare la medesima misura di sostegno per gli alloggi di sua proprietà, sollecitando la Regione Puglia ad attivare contributi e finanziamenti.

Il Consigliere Comunale Ribezzi Umberto