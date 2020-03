Nella mattinata odierna, si è riunito, in Prefettura, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione del Direttore Generale della ASL di Brindisi e del Presidente della Provincia, nonché Sindaco di Brindisi, al fine di analizzare i risvolti applicativi delle misure volte a prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, previste dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni normative di cui all’art. 1 del precedente D.P.C.M. del 08 marzo 2020.

L’incontro fa seguito ad altra riunione, tenutasi in Prefettura, nella giornata di lunedì 9 marzo, per l’approfondimento delle disposizioni introdotte con il D.P.C.M dell’8 marzo 2020.

Il Prefetto, cui il D.P.C.M attribuisce l’esecuzione di tali misure, avvalendosi delle Forze di Polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle Forze Armate, nonché il monitoraggio sull’attuazione delle stesse, ha richiamato l’attenzione sui controlli e la vigilanza da operare per il puntuale e rigoroso rispetto del citato decreto, con particolare riguardo ai controlli finalizzati ad accertare che gli spostamenti dei cittadini avvengano solo in presenza di comprovate esigenze lavorative, ovvero situazioni di necessità o motivi di salute, che gli stessi sono tenuti ad autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Al termine della riunione è stata diramata ai Sindaci dei Comuni della Provincia una circolare finalizzata, in particolare, a definire le attività di controllo da espletare, per il tramite delle Polizie Locali, con riferimento agli obblighi previsti dal DPCM a carico dei gestori di pubblici esercizi sottoposti a particolari prescrizioni e con riguardo ai servizi collettivi di trasporto su gomma diretti nei Comuni della Provincia, fermo restando i controlli demandati alle Forze di Polizia a competenza generale ed alle Specialità per quanto concerne lo scalo aeroportuale, portuale e ferroviario.

Nell’occasione, in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel D.P.C.M. in data odierna, il Prefetto invita tutti i cittadini ad una scrupolosa osservanza delle disposizioni adottate nella consapevolezza che il delicato momento richiede l’impegno personale di tutti, auspicando che la collaborazione attiva di tutti possa evitare gli interventi sanzionatori indicati nel provvedimento governativo.

Comunicato stampa Prefettura di Brindisi