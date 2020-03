A seguito dell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, la società Happy Casa Brindisi ha disposto la sospensione delle attività relative alla prima squadra.

Allo stato attuale, la ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì 20 marzo.

Fino a tale data lo staff tecnico sarà a completa disposizione dei giocatori che vorranno svolgere sessioni individuali in maniera facoltativa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ministeriali.

La SSD Brindisi FC, in riferimento al comunicato ufficiale N. 273 emanato dalla LND in data odierna, 9 marzo 2020, a firma del Presidente Cosimo Sibilia, nel quale si fa riferimento all’emergenza “Coronavirus” denominato COVID – 19, dove si evidenzia la delibera di sospensione con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020 dell’attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, in attesa di nuove decisioni federali, per tutelare i propri tesserati e collaboratori tutti, sospende con effetto immediato tutti gli allenamenti e qualsiasi altra forma di attività sportiva a data da stabilire.