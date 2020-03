Dando seguito alla richiesta formale dell’amministrazione comunale, le associazioni di categoria di commercianti e artigiani hanno fatto pervenire un primo elenco di attività che hanno attivato il servizio a domicilio.

Questo elenco potrà essere aggiornato dalle associazioni su segnalazione di altri esercenti.

AZIENDA AGRICOLA Velia Pugliese – Frutta, verdura, olio, vino, prodotti freschi della terra in genere

Mercato ex Inapli, Via Gallipoli n. 28, Via Delfino

Tel. 327.9845003, 347.9879917, 380.4648239 info@aziendaagricolapugliese.it

IL FORNO di WALTER CUCINELLLI – Prodotti da forno, pizzeria, gastronomia

Viale Porta Pia n. 7

Tel. 0831.542888 ilfornobrindisi@gmail.com

PANIFICIO “LA CASA TI LU PISCUETTU” – Prodotti da forno

Via Passante

Tel. 328.1980952 fornoapietra@gmail.com

PIZZERIA MINO CUCINELLI E PIZZERIA SPACCANAPOLI – Prodotti da forno, pizzeria

Corso Roma n. 116

tel. 340.2197389 – 339.6534702 ilcuci@msn.com

BOOMERANG ROSTICCERIA PIZZERIA – Prodotti da forno, pizzeria, rosticceria

Viale Porta Pia n. 35/37

Tel. 0831.587433 349.8777626

CANTINE RISVEGLIO SCPA – vino

C.da Torre Mozza ss 7 km 5,700

Tel. 0831.519948 328.3525025 info@cantinerisveglio.it

L’ARTIGIANO PANETTIERE – Panificio, Pizzeria e Rosticceria

Piazza Raffaello 16/17

tel. 349.0518072 lartigianopanettiere@outlook.com

PIZZERIA CIRO – Pizzeria, rosticceria, gastronomia

Piazza Virgilio 4

tel. 0831.513081 334.8498691 pizzeriacirobrindisi@gmail.com

AL SOLITO POSTO – Salumeria, Enoteca

Via Ammiraglio Cagni 27

tel. 328.1817823 (solo quartiere Casale e zona Materdomini)

PIZZERIA MACCHERONI – Pizzeria, rosticceria, gastronomia

Piazza Cairoli 21

tel. 0831.522157 338.6411213 marcocarrano71@gmail.com

BURGERHOUSE – Paninoteca, Birreria

Piazza Cairoli 12

tel. 393.7993723

PANINOSTERIA – Paninoteca, gastronomia

Via Legnago 24

tel. 328.3666001 paninosteriabrindisi@gmail.com