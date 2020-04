“In questo particolare momento di emergenza sanitaria ed economico-sociale dovuta al Covid-19 occorre anche e soprattutto un intervento immediato per garantire, fin da subito, il prolungamento della cassa integrazione in favore di lavoratrici e lavoratori di aziende italiane in crisi, tra le altre l’ex Mercatone Uno.” è quanto dichiarato dal Sen. Luigi Vitali in merito alle recenti indagini rivolte alle imprese ed all’impatto su di esse della pandemia. “I dati coinvolgono migliaia di aziende sul territorio nazionale e locale e rappresentano numeri in costante drammatica evoluzione. Dalle rilevazioni emergono aziende chiuse, parzialmente chiuse e solo un breve numero risultano attive. Anche dopo il 23 maggio 2020, attuale data prevista per la scadenza del predetto ammortizzatore sociale, il Governo dovrà pensare a tutte le conseguenze negative che ne derivano sotto il profilo economico. Dovrà altresì assicurare un sostegno efficace e tempestivo per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale e locale (appunto come l’ex Mercatone Uno), verso i quali dovrà considerare l’ipotesi di garantire la misura del trattamento economico straordinario, per gli anni 2019/20, calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli” ha proseguito il Sen. Vitali che ha così concluso “In tal modo la cassa integrazione, con un importante beneficio economico per i lavoratori, potrebbe erogarsi sul “tempo pieno” e non sul “part-time”.