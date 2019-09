A Francavilla Fontana (BR) il 14 Settembre alle ore 9.00 un appuntamento per imprenditori e professionisti per avvicinarsi al mondo del marketing digitale. Un corso di comunicazione digitale e social media marketing gratuito, su misura per le imprese del territorio, si terrà sabato mattina nelle sede di Italegi 91, in Via Togliatti 55, a Francavilla. Quattro ore ricche e intense, che hanno già visto protagonisti 30 aziende del territorio in un appuntamento analogo lo scorso Giugno. Lo scopo? Colmare il divario tra impresa e comunicazione digitale, con tecniche efficaci e semplici per trasformare i social network in veri strumenti di guadagno per le imprese del brindisino.

Il relatore, Ing. Luca Miacola, socio e account manager di Snasto, cura il marketing di aziende del calibro di Nuovarredo e Reddoak, ed ha un’esperienza ultradecennale in marketing professionale. Il suo obiettivo per la giornata sarà insegnare ai presenti come “Vendere con i Social Network” con una lezione che, partendo dai fondamenti dei più importanti social, vi porterà a saper pubblicare contenuti di grande valore per la vostra azienda e a gestire recensioni, commenti e conversazioni con i vostri clienti con semplicità ed efficacia.

Nello specifico, il corso permetterà ai partecipanti di:

ottenere una visione d’insieme sulla comunicazione della loro azienda

pianificare e realizzare il loro calendario editoriale

migliorare i risultati diretti delle attività sui social con piccole azioni quotidiane

utilizzare i social per aumentare le loro vendite e i loro risultati economici

tutelarsi da truffe e false promesse

Gli argomenti trattati saranno:

Realizzazione di post ad alto engagement

Realizzazione del Calendario Editoriale

Community Management – gestione di commenti e recensioni

Per iscriversi (sino a esaurimento posti) e conoscere le opinioni di chi ha già partecipato agli appuntamenti precedenti basta visitare la loro pagina web: snasto.it/smm