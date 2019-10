Avrà luogo mercoledì 9 Ottobre alle ore 9.00 presso il Parco Archeologico Naturale di S.Maria di Agnano ad Ostuni la manifestazione di presentazione del progetto della Società Sportiva Dilettantistica Ciuchino Birichino denominato “Dal bosco al mare, sport per tutti in natura ed alimentazione sana…ed è tutta un’ altra musica!”.

Il progetto, cofinanziato dalla Regione Puglia e patrocinato dal Comune di Ostuni, vede la partecipazione di oltre trenta partner tra istituzioni, enti ed associazioni.

Il progetto coinvolgerà oltre duecento tra bambini, ragazzi e adulti diversamente abili nella partecipazione gratuita ad una moltitudine di attività motorio – sportive tra le quali: barca a vela, arrampicata, nordic walking, atletica, ginnastica (in bosco, nei parchi naturali, in mare ed in piscina), tiro con arco, giochi tradizionali, escursioni in bici, orienteering, agility, pet – terapy, equitazione .

Saranno altresì organizzate visite guidate ed escursioni presso aziende zootecniche, fattorie didattiche e parchi naturali finalizzate alla promozione della sana alimentazione e del benessere connesso alla pratica motorio-sportiva all’aria aperta in ambiente naturale .

Colonna sonora del progetto la musica melodiosa delle associazioni AccordiAbili di Fasano e Casarmonica di Ceglie Messapica, che supporterà anche il progetto nell’organizzazione di giochi tradizionali.

Partners del progetto : REGIONE PUGLIA, COMUNE DI OSTUNI, SCUOLA PESSINA VITALE, MUSEO CIVICO E PARCO ARCHEOLOGIO DI AGNANO, CIISAF CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI OSTUNI, CISTERNINO, FASANO, PARCO REGIONALE DUNE COSTIERE, CONSORZIO ASL AMBITO TERRITORIALE 3, MIUR, CENTRO DI SALUTE MENTALE BRINDISI, UISP, CENTRO ARCOBALENO, CROCE VERDE LATERZA, ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA, AIPD BRINDISI, AIAS CEGLIE MESSAPICA, TUCHSA, ASSOCIAZIONE IL GABBIANO, ACCORDIABILI, OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’, CASARMONICA, ESTREMA OUTDOOR, ASD CENTRO IPPICO LUIGI ZIZZI, ASD LABORATORIO DEL BENESSERE, GV3 A GONFIE VELE VERSO LA VITA, MADERA BIKE TOUR, COOPERATIVA SERAPIA , COOPERATIVA THALASSIA, FONDAZIONE DIETA MEDITERRANEA, SLOW FOOD PIANA DEGLI ULIVI, ALVEARE BIANCO, COOPERATIVA BIO SOLEQUO.

Le attività, già avviate dal mese di giugno proseguiranno fino a tutto il mese di marzo e sarà possibile aderire come associazione oppure individualmente contattando la Società Sportiva Ciuchino Birichino tramite email a info@ciuchinobirichino.it

Si invita la SS.VV. a divulgare l’iniziativa e ad essere presenti il 9 Ottobre al Parco di Agnano alle ore 9.00. Durante tale giornata saranno presenti le associazioni partner con i loro utenti e si svolgeranno laboratori sulla sana alimentazione, visite guidate alla grotta di Agnano, giochi tradizionale e attività ginnico motorie in natura.

COMUNICATO STAMPA

Ciuchino Birichino srl sportiva dilettantistica Ostuni