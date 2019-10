La Puglia è un territorio meraviglioso, pieno di specialità culinarie, di prodotti tipici invidiati da tutto il mondo.

Ogni anno in Puglia accogliamo migliaia di turisti amanti della nostra terra e del nostro cibo.

Nascere in questa terra è una fortuna. Viverci, un privilegio.

Ed è proprio per questo che lunedì 4 novembre nasce GustoWine.it

Un’idea di due giovani Imprenditori pugliesi, Eugenio Arsieni di Cellino San Marco (BR), con forti legami sul territorio e con una storia agricola centenaria alle spalle, e di Andrea Rizzo, giovane imprenditore e startupper di San Donaci (BR).

GustoWine.it è la Puglia dei sapori, dei valori e delle tradizioni, rivisitata in chiave moderna rigorosamente online.

L’obiettivo di GustoWine.it è dare voce e spazio a tutti i produttori pugliesi che ogni giorno si impegnano nel proprio lavoro, valorizzando la propria terra, lavorando la campagna, cogliendo i suoi frutti trasformandoli nei prodotti che abbiamo ogni giorno sulle nostre imbandite tavole.

GustoWine.it rende questi prodotti accessibili a tutti e da ogni parte del mondo.

“Eccellenze di questo tipo non possono rimanere nel paese in cui sono state prodotte”

In pochi click, online e senza uscire di casa.

GustoWine.it garantisce spedizioni espresse in 48h in tutta Italia, imballaggi conformi alle norme di sicurezza e un assistenza clienti 24/7 dal lunedi al venerdi per guidarvi, qualora ce ne fosse il bisogno, in tutte le fasi di acquisto.

Un catalogo ampio e per tutti i gusti, oltre 200 etichette di vini pugliesi, grandi cantine e produttori indipendenti, vini speciali per ogni occasione e per ogni gusto. Prodotti di alta qualità e di antichissime tradizioni come confetture, succhi 100%, sughi, pasta, patè, dolci, prodotti sott’olio, ecc..

