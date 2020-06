È stato convocato in seduta straordinaria, mercoledì 3 giugno alle ore 8.00 in adunanza di prima convocazione e giovedì 4 giugno alle ore 16.00 in adunanza di seconda convocazione, il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana. L’Assise si riunirà nella Sala del Lampadario di Castello Imperiali.

Saranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. “Collegio dei Revisori dei Conti esercizi 2020/2023 – presa d’atto estrazione dei componenti e nomina del presidente”_ Proposta di Delibera di Consiglio n. 59/2020;

2. “Regolamento per la istituzione di una Commissione d’indagine ai sensi dell’art.79 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per la verifica e l’accertamento delle cause che determinano la formazione dei debiti fuori bilancio – Approvazione.”_ Proposta di Delibera di Consiglio n. 17/2020;

3. “Regolamento sulla celebrazione dei matrimoni civili e sulla costituzione di unioni civili – Approvazione”_ Proposta di Delibera di Consiglio n. 18/2020;

4. “Approvazione modifica allo Statuto Comunale_Integrazioni”_ Proposta di Delibera di Consiglio n. 49/2020;

5. “Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.267/2000 – Sent. n. 509/2020 del TAR per la Puglia-Lecce-Sezione Seconda”_ Proposta di Delibera di Consiglio n. 50/2020;

6. “Regolamento per il funzionamento dell’Osservatore/trice del linguaggio a livello comunale – Approvazione”_ Proposta di Delibera di Consiglio n. 57/2020;

7. “Acconto IMU 2020 – determinazioni”_ Proposta di Delibera di Consiglio n. 58/2020.

Nel rispetto delle norme sul contenimento del contagio i Consiglieri dovranno presentarsi in aula muniti di guanti e mascherina. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube istituzionale e saranno trasmessi in differita radiofonica dall’emittente Radio85.

Comune di Francavilla Fontana