Happy Casa Brindisi comunica che l’atleta Darius Thompson sarà un giocatore biancoazzurro anche nella prossima stagione sportiva 2020/21. Il contratto in essere è stato rimodulato e firmato dalle parti al fine di proseguire il percorso comune già avviato la scorsa estate.

Alla prima esperienza in Italia, l’atleta classe 1995 ha ben figurato nella doppia competizione Lega A e Basketball Champions League mostrando tutte le proprie doti da playmaker e realizzatore.

Nel campionato italiano è risultato il terzo miglior tiratore dalla distanza con il 46% da 3 punti e una media di 11.6 punti a partita. In occasione della doppia sfida stagionale alla Fortitudo Bologna, in regular season e semifinale di Coppa Italia, ha aggiornato il suo ‘high season’ in termini di assist a partita, a quota 7 in entrambe le occasioni.

Cifre ancor più ragguardevoli nella competizione europea FIBA, conclusa alla media di 11.8 punti, 3.7 rimbalzi, 3.5 assist e 1.6 recuperi a partita con una valutazione media pari a 14.9. La sua percentuale al tiro da 2 punti, pari al 61.6%, è stata la migliore tra i suoi compagni di squadra.

In occasione della partita interna contro i francesi del JDA Dijon – Game 10 BCL – ha offerto una prestazione da 22 punti, 7 assist e 32 di valutazione.

“Ci teniamo a ringraziare Darius per aver accolto immediatamente la nostra proposta al fine di rimodulare un contratto già in essere per la prossima stagione – afferma il Direttore Sportivo Simone Giofrè – Darius ha deciso di rimanere con noi per proseguire nel progetto tecnico iniziato questa stagione rinunciando a parte dell’ingaggio già pattuito per la prossima annata e testimoniando così di aver compreso all’istante la situazione di difficoltà creata dall’emergenza attuale. È dunque con estrema soddisfazione ed orgoglio che annunciamo di poter ripartire a costruire il nuovo roster per prima cosa da un uomo di grande intelligenza oltre che da un ottimo giocatore”.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi