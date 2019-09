Uno dei partner ormai fidelizzati della Happy Casa Brindisi, la DiLeo Pietro Spa, conferma il rapporto di partnership in qualità di Gold Sponsor anche per la prossima stagione sportiva 2019/2020.

Un connubio virtuoso cresciuto con il passare degli anni attraverso attività e iniziative sportive e non solo. Anche per il prossimo anno ci sarà spazio per ‘Il Buongiorno si vede dal mattino’, progetto di educazione alimentare e sportiva che ha interessato giocatori biancoazzurri e bambini delle scuole primarie del territorio.

Con origini che affondano nel 1600 ad Altamura, la DiLeo Pietro Spa produce e commercializza una vasta gamma di prodotti da forno: biscotti tradizionali, frollini dal basso contenuto calorico o biologici con importanti proprietà nutrizionali, a ridotto contenuto di grassi e senza zuccheri aggiunti.

L’azienda, ottava marca di biscotti a livello nazionale, prosegue il percorso volto alla ricerca e realizzazione di prodotti sempre più di qualità, per rispondere alla crescente domanda di prodotti salutistici. Pioniere, oltre 25 anni fa, con il lancio dei biscotti ‘Fattincasa’ senza olio di palma, la Dileo oggi è impegnata in un progetto di filiera della farina con Coldiretti.

Il brand DiLeo Pietro Spa sarà presente sul retro maglia gara con cui la Happy Casa Brindisi parteciperà all’ottavo campionato consecutivo in Lega A.

