Antonio Leggio non è più un atleta della Dinamo Basket Brindisi. Dopo aver ringraziato l’atleta ed augurato lui le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, la società biancoblu ha inserito nel roster la guardia Emanuele Marzo, altezza 185 cm per 77 kg, proveniente dalla Happy Casa Brindisi con la formula del doppio tesseramento.

Nato a Brindisi il 21 settembre 2002, è un gradito ritorno nella famiglia Dinamo: già lo scorso anno fece parte della squadra che affrontò il campionato di Serie C Silver.

Giocatore versatile e dalle spiccate capacità tecniche e fisiche, che lo rendono uno dei prospetti più interessanti a livello giovanile, vanta diverse presenze ai raduni regionali e la partecipazione al “Trofeo delle Regioni” rappresentando la Puglia. Abituato a prendersi le responsabilità della squadra, ha già vinto diversi campionati da protagonista: Under 14 Elite, Under 15 e Under 20.

L’aggiunta di Marzo aiuterà coach Cristofaro a gestire al meglio il difficile impegno nel campionato di Serie C Silver, rafforzando il talento offensivo della squadra grazie alle doti balistiche del nuovo arrivato.

Marzo esordirà già nel big match della 9a giornata di andata del campionato: appuntamento domenica 1 dicembre alle ore 18:30 a Corato, contro la Nuova Matteotti, 3a in classifica. Diretta Facebook dell’incontro sulla pagina www.facebook.com/DinamoBkBr.

Si ringrazia la società New Basket Brindisi per la disponibilità mostrata per permettere il tesseramento dell’atleta.

Ufficio Comunicazione Dinamo Basket Brindisi