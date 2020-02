Un processo di radicali cambiamenti sta interessando il contesto dei musei italiani sia a livello nazionale che a livello locale. In particolare la creazione del Sistema Museale Nazionale impone alle Regioni di attrezzarsi per raggiungere adeguati standard: perciò con il supporto dei Poli Biblio Museali e del Teatro Pubblico Pugliese e grazie alla consulenza di Mecenate 90, la Regione Puglia – Assessorato all’industria turistica culturale nell’ottobre scorso ha avviato un vero e proprio cantiere condiviso, coinvolgendo con i responsabili di circa quaranta musei del territorio (civici, privati, ecclesiastici), i comuni e le altre istituzioni competenti per una serie di laboratori che si sono svolti su tutto il territorio regionale, insieme a workshop e costanti sopralluoghi.

Sono state raccolte idee, visioni, riflessioni, grazie al dialogo innescato dall’assessorato regionale all’industria turistica e culturale.

Il Rapporto finale di questo processo denso di suggestioni e contributi sarà presentato domani al Museo Ribezzo. Vi aspettiamo!

Interventi di

Loredana Capone, assessore all’industria turistica e culturale, Regione Puglia

Antonio Lampis, direttore della Direzione generale dei Musei del Mibact

Mariastella Margozzi, direttrice del Polo museale regionale

Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90