Domani, giovedì 23 luglio, alle ore 11, presso il Palazzo di Città di Ostuni, verrà presentata alla stampa la prima edizione dell’Ostuni Soundtrack Festival.

“Nonostante le difficoltà create dalla pandemia – riferisce il Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo Guglielmo Cavallo – abbiamo allestito un calendario estivo di tutto rispetto e tenevamo a realizzare anche questa prima edizione del Festival che vogliamo caratterizzi la nostra città in futuro.”

Il Soundtrack Festival si svolgerà dal 18 al 27 agosto all’interno del Foro Boario, soprannominato per l’occasione “Arena Bianca” e per uno spettacolo all’alba in Viale Oronzo Quaranta. L’edizione di quest’anno vede la collaborazione di Teatro Pubblico Pugliese, Bass Culture, Aurora Eventi e Casarmonica ed è inserita nelle iniziative dell’anno felliniano con il marchio Fellini100.

A presentare l’evento saranno:

Guglielmo Cavallo – Sindaco di Ostuni

Mirko Lodedo – Direttore artistico dell’Ostuni Soundtrack Festival

Maddalena Tulanti – Teatro Pubblico Pugliese

Vincenzo Bellini – Bass Culture

Livio Iaia – Aurora Eventi.