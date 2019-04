Sabato 27 aprile ore 17:30 un appuntamento da non perdere: le ragazze della 3R Bk Brindisi difendono i colori della nostra citta e della nostra regione nel primo spareggio nazionale per l’accesso al prossimo campionato di serie A2.

Al Palazumbo avversarie di turno la forte compagine della Palagiaccio Firenze, prima classificata della serie B toscana e già finalista play off della scorsa stagione. “Per noi è già un successo essere arrivati sin qui” dichiara il GM del sodalizio brindisino Rosario Arcadio, “certo nulla ci è precluso e lotteremo con tutte le nostre forze per continuare a coltivare questo sogno che, ad inizio campionato, nessuno avrebbe mai pronosticato. La squadra è in buona salute; si è allenata con tenacia e costanza agli ordini dei coaches Giovanni Rubino e Mimmo Galgano, conscia della difficoltà del match”. “Superfluo sottolineare che avremo bisogno anche del calore del nostro pubblico”, gli fa eco il presidente Rosanna Riccardi, ”al quale rivolgo un invito a non lasciarci soli ed a incitare vigorosamente le nostre atlete”.

Tutto è pronto per la palla a due!!!

Tutti presenti a tifare 3R!!!