Venerdì 10 gennaio, il Liceo Scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni dedica la sua notte bianca alla ricerca della conoscenza tra leggende, letteratura e scienza

“ Cerca e il troverai”, questo il suggestivo tema della Notte Bianca del Liceo Scientifico “Leonardo Leo” di San Vito dei Normanni che avrà luogo venerdì 10 Dicembre, a partire dalle ore 18.30, presso la sede dell’Istituto, in Viale Istria e Dalmazia. E’ il desiderio di conoscere, infatti, che guida l’uomo verso la ricerca, anche se la tensione verso il risultato finale gli fa spesso dimenticare che, per dirla con una metafora, la vera gioia sta nel viaggio piuttosto che nella destinazione. E’ su questo aspetto che gli studenti del Leo, guidati dai loro docenti, rifletteranno e faranno riflettere, dimostrando ancora una volta, attraverso le loro performance, la solidità della visione formativa della scuola, premiata per il terzo anno consecutivo dalla piattaforma Eduscopio (Fondazione Agnelli). I laboratori, distribuiti nei vari ambienti, spazieranno dalla leggendaria ricerca del sacro Graal del ciclo bretone alle domande esistenziali della filosofia , dal genio di Leonardo alle risposte della chimica e della fisica, dalla letteratura alla musica e al teatro, in una sintesi che si pone l’obiettivo di abbattere le barriere tra umanesimo e scienza e di rendere omaggio al progresso dell’uomo attraverso il suo connaturato desiderio di ricerca della conoscenza.

L’ iniziativa è aperta al pubblico.