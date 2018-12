Sarà presentato domani 19 dicembre, alle 10.30 nella sala giunta del Comune di Brindisi, il concerto di Natale “Sulle note della solidarietà”, organizzato dall’Associazione Cuore di donna e da ADOC Brindisi in collaborazione con Francioso abbigliamento.

L’evento benefico, inserito nel calendario natalizio dell’Amministrazione comunale, è il primo di altri eventi in programma nei mesi a venire, per raccogliere fondi da destinare all’acquisto e alla successiva donazione al Distretto di Senologia della Asl brindisina, di un software che consentirà di effettuare mammografie con mezzo di contrasto con indicazioni analoghe alla risonanza mammaria. Tale dispositivo è attualmente in uso solo a Bari e pertanto sarebbe la seconda installazione in Puglia.

L’associazione Nazionale Cuore di donna è impegnata da tre anni sul territorio brindisino al fianco delle donne che si ammalano di tumore al seno e la sua mission è quella di diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce quali armi per battere sul tempo il tumore. L’ADOC ha deciso di sposare la causa e di essere al fianco dell’associazione insieme ad altre realtà territoriali che hanno dato il proprio contributo in questo evento e che continueranno questo cammino in favore di tutte le donne brindisine.

Il prossimo 22 dicembre, dunque, sul palco del Nuovo Teatro Verdi, si esibirà la Fanfara della Marina Militare accompagnata dalle voci del soprano Antonella Alemanno e del basso baritono il brindisino Andrea Scigliuzzo. Il foyer del teatro sarà inoltre animato dalle modelle che indosseranno i particolari abiti scultura dello stilista Michele Casto.

I biglietti si possono ancora acquistare presso il botteghino del teatro Verdi oppure on line su www.vivaticket.it