Dara, raddoppia il suo impegno e realizza uno speciale dedicato al basket e al calcio brindisino, con attenzione anche alle vicende sportive nazionali in questo periodo legato al coronavirus. L’appuntamento è per giovedì 7 maggio 2020, dalle 17.05 alle 18.30. Conduce in studio Giancarlo Errico, coadiuvato telefonicamente da Marino Petrelli, direttore di Supporters Magazine e della redazione giornalistica dell’emittente radiofonica, e Walter Miglietta, conoscitore delle vicende legate al calcio brindisino e alle sue dinamiche anche dal punto di vista del marketing.

Interverranno, sempre telefonicamente, Oreste Pinto, assessore allo Sport del comune di Brindisi con il quale si parlerà tra le altre cose dell’evoluzione del progetto della New Arena, Dino Furioso, medico dello sport e legato alla New Basket Brindisi e alla Virtus Francavilla di calcio, l’ingegnere Umberto Vangone, presidente del Brindisi Calcio e Mario Arceri, editorialista di Supporters Magazine e per 40 anni inviato del quotidiano “Il Corriere dello Sport” con all’attivo numerose Olimpiadi e mondiali di basket seguiti dal vivo.

Sarà possibile seguire la trasmissione sulla frequenza Fm dei 90.800 e in streaming sul sito internet www.radiodara.it, ma anche attraverso i canali social di Supporters Magazine. Sarà inoltre possibile interagire in diretta attraverso il numero Whattapp 320.3814062 o chiamando lo 0831.517767 (in questo caso è preferibile anticipare le proprie domande prima dell’inizio della trasmissione)

Vi attendiamo numerosi all’ascolto!

Lo staff di Radio Dara