L’associazione Pro Loco Latiano, con il patrocinio dell’Unpli Puglia e della Città di Latiano, organizza domenica 6 ottobre 2019 la 42a edizione della Sagra ti ti Stacchioddi.

Istituita nel 1978, la sagra ti li stacchioddi (orecchiette) mira ad esaltare l’autenticità del gusto con un piatto di orecchiette al sugo accompagnate dal tipico involtino di carne.

Da sempre la pro loco percorre la via della tutela del territorio, soffermandosi sul suo sapore e puntando, soprattutto, sulla semplicità.

La gastronomia non è sinonimo solo di cibo e intesa in senso limitato come sazietà, ma è condivisa nella più ampia percezione di sviluppo sostenibile. Tanto che quest’anno l’evento è stato riconosciuto dalla Regione Puglia come Ecofesta, in quanto abolisce l’uso della plastica, sostiene la raccolta differenziata e favorisce l’utilizzo di materiali completamente riciclabili.

La manifestazione, in programma ogni anno la prima domenica di ottobre, durante la Fera, coinvolge latianesi ed ospiti provenienti da tutta la Puglia. Si passa così da un’antica tradizione locale ad un nuovo modo di intendere il pranzo della domenica, condiviso dall’intera comunità riunita in piazza Umberto I.

Un momento di indiscussa complicità e partecipazione durante il quale, dalle ore 12 alle 15 e dalle ore 19 alle 22, protagonista assoluta è la tradizione culinaria latianese.

Per maggiori info:

Pro Loco Latiano, piazza Umberto I 57

0831721096 – prolocolatiano@libero.it