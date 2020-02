Domenica 1 marzo, alle ore 16.00, nella chiesa della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Brindisi, sarà presentato il Progetto “Gli Aristogatti”, finanziato con fondi 8xmille della Chiesa Cattolica.

Finalità del Progetto

1. porre l’intera comunità parrocchiale in ascolto delle risorse e dei bisogni degli adolescenti;

2. contrastare le povertà educative e culturali;

3. incoraggiare gli adolescenti a scoprire i propri talenti attraverso l’apprendimento di uno strumento musicale; insegnare loro, attraverso il linguaggio musicale, la necessità di ascoltare e porsi in dialogo;

4. offrire alla comunità una sala attrezzata, utilizzabile da chiunque volesse far pratica musicale.

Realizzazione

È stato realizzato in una stanza del complesso parrocchiale un “Lab – Oratorio musicale”, dotato di batteria e pad ritmici, chitarre acustiche ed elettriche, bassi elettrici, tastiere. L’opera gratuita di alcuni volontari ha reso idoneo l’ambiente; la generosità dei parrocchiani ha permesso l’acquisto – effettuato presso un rivenditore della nostra Città – dell’intera strumentazione.

Diviso in quattro classi, una per strumento, dal 2 dicembre scorso un gruppo di dodici adolescenti riceve una lezione settimanale dai docenti della Associazione Culturale “G. Frescobaldi”; per il resto della settimana possono utilizzare il “Lab – Oratorio” per l’esercitazione e lo studio personale. I costi della docenza sono garantiti per un biennio da fondi 8xmille della Chiesa Cattolica, assicurando in questa maniera un sostegno ai quattro giovani docenti.

Presentazione – 1 marzo, ore 16.00

Nella chiesa della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria interverranno nella Presentazione:

Salvatore Licchello, segretario di Caritas Diocesana, che illustrerà le finalità del Progetto;

Alessandro Muscillo, docente dell’Ass. Culturale “G. Frescobaldi”, che presenterà i primi frutti del lavoro svolto in questi mesi;

i BoomDaBash, da sempre attenti alla valorizzazione del mondo giovanile in questo territorio;

Marcello Biscosi, storica voce di CiccioRiccio, che modererà gli interventi.

La presenza del sindaco ing. Riccardo Rossi e dell’arcivescovo Mons. Domenico Caliandro investe il Progetto della dovuta importanza per la comunità ecclesiale e cittadina.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – BRINDISI