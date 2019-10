Torna l’iniziativa ”Domenica di carta”, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali per valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura. L’iniziativa si terrà in tutta Italia domenica prossima, 13 ottobre.

Per l’occasione, anche quest’anno, la Biblioteca Comunale “Giovanni XXIII” realizza l’esposizione “I nostri monumenti di carta: tesori della biblioteca e dell’archivio in mostra” con un focus particolare sui libri antichi (dal 1500 al 1800) e sui principali documenti custoditi in archivio e risalenti agli ultimi decenni del 1800.

La mostra, allestita al primo piano della Biblioteca Comunale, potrà essere visitata dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 20 di domenica 13 ottobre.