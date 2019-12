“Donare è creare”è il titolo scelto per la serata di beneficenza voluta dall’Amministrazione Comunale, organizzata dalla Consigliera comunale Rosalia Fumarola in collaborazione con il parroco don Tony Falcone, che si svolgerà venerdì 27 Dicembre 2019 , alle 19:30 presso l’Oratorio Parrocchiale di San Michele Salentino.

“Trovare un po’ di tuo tempo per qualcuno che non sei tu, per chi è lontano dalla nostra cerchia di persone scelte, donare qualcosa a uno sconosciuto che sia donna o bambino, giovane o anziano, donare a chi ha meno – dichiara la Consigliera Rosalia Fumarola. E’ il gioco del più e del meno, loro sono segni della contabilità, della partita doppia del dare/avere. Con il dono si crea reciprocità, alleanza, amicizia, si crea un tributo all’amore.”

Nasce da così l’idea di questa serata di beneficenza che vedrà la partecipazione della Compagnia teatrale “Bottega del Teatro” nello spettacolo in vernacolo napoletano “Quattro chiacchiere su Napoli” messo in scena da Mario Cutrì, direttore, attore e ideatore, nel corso degli anni, di numerosissimi spettacoli di grande valore che ricordano e rispolverano il grande teatro di Napoli, accompagnato dalla meravigliosa voce solista di Elisabetta Schiavone.

Al termine dello spettacolo un buffet e musica per salutare il nuovo anno che sta per arrivare.

La serata è aperta a tutti e l’intero ricavato, frutto di un obolo volontario, sarà interamente devoluto alla Caritas parrocchiale per sostenere progetti sociali per la Comunità di San Michele Salentino ed in particolare per chi ha più bisogno.