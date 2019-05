Oggi, giovedì 23 maggio, alle ore 16.30, presso il Museo Diffuso Castello di Alceste (ingresso prolungamento via Tibullo), si terrà la cerimonia di inaugurazione dei lavori di potenziamento della fruibilità di detto sito archeologico.

Alla stessa interverranno il Presidente della Giunta Regionale Pugliese Michele Emiliano, l’assessore regionale all’industria turistica e culturale Loredana Capone, la Soprintendente ai beni archeologici per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, Maria Piccarreta, la responsabile scientifica del Museo Diffuso Castello di Alceste Grazia Semeraro, tecnici, progettisti e autorità cittadine.

Per l’occasione si svolgerà una visita guidata accompagnata da attività di animazione.