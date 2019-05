È arrivato da parte della Soprintendenza di Brindisi, Taranto e Lecce l’atteso parere favorevole sul progetto di recupero dell’ospedaletto “San Biagio”.

La nuova vita per l’immobile sarà possibile grazie al finanziamento governativo “Bellezz@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”.

L’importo stanziato per i lavori è di 1 milione di euro e saranno eseguiti interventi strutturali di consolidamento volti al recupero della vocazione artistica dell’immobile.

Il parere favorevole della Soprintendenza contiene alcune prescrizioni a tutela della struttura originaria e di eventuali reperti storico-architettonici che dovessero essere rinvenuti.

Al completamento dei lavori Francavilla Fontana tornerà a disporre di un pezzo pregiato del proprio patrimonio immobiliare e, allo stesso tempo, di un nuovo spazio culturale per iniziative e talenti che porteranno valore aggiunto alla Città.

Francavilla Fontana, 10 maggio 2019