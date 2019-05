Ci siamo: la Happy Casa Brindisi si appresta a disputare per la terza volta nella propria storia i playoffs scudetto di Lega A. Un cammino esaltante vissuto tra emozioni, vittorie entusiasmanti in casa (10) e in trasferta (8) eguagliando il record di punti (36) della nostra storia. La stagione dei record, la stagione del grande sogno.

Terminata la regular season, ora è tempo dei playoffs: #GoHappy

QUARTO DI FINALE: BANCO DI SARDEGNA SASSARI-HAPPY CASA BRINDISI

• Gara 3 – mercoledì 22 maggio ore 20:45 @PalaPentassuglia

Tutti coloro che acquisteranno il biglietto avranno diritto alla t-shirt celebrativa playoff, in distribuzione al PalaPentassuglia la sera dell’incontro all’apertura dei cancelli.

PRELAZIONE ABBONATI:

Gli abbonati alla stagione 2018/19 potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti per gara 3 a partire dalle ore 11:00 di lunedì 13 maggio fino alle ore 20:30 di mercoledì 14 maggio. Hanno diritto alla prelazione anche i possessori dei ‘mini-abbonamenti rush finale’.

Il diritto di prevendita potrà essere esercitato presso:

• New Basket Store – Corso Garibaldi 29 (lun 11:00-13:00; 17:00-20:30 – mar 09:30-13:00; 17:00-20:30)

• online sul sito www.vivaticket.it

Per info e delucidazioni chiamare il numero di riferimento dello store: +39 392/9554379

Qui di seguito le istruzioni per esercitare la prelazione direttamente online sul sito vivaticket:

– Cercare l’evento ‘Happy Casa Brindisi vs Banco di Sardegna Sassari’

– Cliccare sulla sezione ‘prelazione’

– Inserire il codice TLITE (a 18 cifre) presente sul retro della tessera abbonamento

– Confermare l’acquisto online

PREMIUM MEMBER:

I sottoscrittori della ‘Membership’ avranno un prezzo agevolato sull’acquisto del biglietto singolo, sia nella fase di prelazione che in quella di vendita libera. Ecco uno dei principali benefit cui potranno avvalersi i nostri nuovi soci. Diventare member conviene!

I Premium Member potranno esercitare i propri diritti esclusivamente presso il New Basket Store presentando al personale addetto la member card o sottoscrivendo la membership in loco.

Si ricorda che ciascuna tessera member corrisponde a n.1 biglietto in emissione.

VENDITA LIBERA:

Contestualmente alla fase di prelazione, a partire dalle ore 11:00 di lunedì saranno acquistabili tutti i posti non assegnati in abbonamento. Dalle ore 11:00 di giovedì 15 maggio infine partirà la fase di vendita libera, sbloccando sulla mappa tutti i posti non confermati dagli abbonati. La fase di vendita libera potrà essere esercitata presso:

• New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 (lun-sab 09:30-13:00; 17:00-20:30)

• Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

• online sul sito www.vivaticket.it

Qui di seguito la grafica prezzi: