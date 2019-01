Date le numerose allerte meteo diramate dalla Prefettura di Brindisi e dalla Protezione Civile regionale, si è svolta nella mattinata di oggi (giovedì 3 gennaio) presso Palazzo di Città, una prima riunione operativa indetta dal Sindaco Gianfranco Coppola, per contenere i rischi di possibili eventi atmosferici negativi che nelle prossime ore potrebbe interessare il territorio comunale.

Il vertice, che ha visto la partecipazione dei Carabinieri, del Comando dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, del SER, della Croce Rossa, nonché del Dirigente responsabile del settore per la protezione civile, l’Ing. Roberto Melpignano, si è proceduto a concordare le azioni preventive e successive ad un eventuale fenomeno di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio, azioni già poste in essere e positivamente sperimentate in analoghe situazioni passate.

Le zone che destano da sempre preoccupazione in caso di nevicate e formazione di ghiaccio, sono le periferie densamente abitate, come ad esempio Contrada Galante e le contrade limitrofi dove sono stati attivati i consueti punti di intervento, con la fornitura di sale da utilizzare all’occorrenza da parte degli spargisale.

Riguardo alla possibilità di emissione di una ordinanza relativa alla chiusura degli uffici, tale evenienza sarà valutata se dovessero emergere reali difficoltà sopratutto per coloro i quali sono costretti a raggiungere il proprio posto di lavoro dai comuni limitrofi.

Contestualmente, è stata data disposizione ai servizi sociali del Comune di Ostuni, di individuare quelle persone che hanno necessità di sottoporsi a dialisi, o comunque avrebbero difficoltà oggettive a raggiungere luoghi di cura, comunicando i nominativi al comando dei Vigili Urbani, che cureranno la fase organizzativa di un eventuale trasporto.

Si è altresì deciso, in forma preventiva, di monitorare ed intervenire sui punti critici di accesso alla città, come via De Laurentis e Via dei Colli, ove hanno sede il Villaggio SOS e La Nostra Famiglia, Via Panoramica, e tutti gli snodi che interessano una viabilità anche pesante attraverso lo spargimento di sale.