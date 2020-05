Questa mattina il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha incontrato i rappresentanti pugliesi di parrucchieri, estetisti , saloni di bellezza. Una Video Conferenza, durata praticamente tre ore, a cui, oltre al prof. Pier Luigi Lopalco, hanno partecipato le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, i rappresentanti di ANCI, CNA, CASARTIGIANI, CONFINDUSTRIA, CONFESERCENTI, l’ Assessore Gianni Stea .

Ed era anche presente all’ incontro Confartigianato Puglia, in questi giorni molto attenta alle problematiche di queste categorie e lavoratori, che hanno chiesto aiuto e sostegno .

Si è deciso di lavorare ad un Protocollo condiviso Parti Sociali e Regione Puglia, testato sul campo dal Comitato Scientifico, in brevissimi tempi per poter arrivare, da qui ad una settimana, ad una “proposta ragionata di riapertura del settore “. Saranno determinanti, nei prossimi giorni, sia l’ evoluzione epidemiologica che le relazioni Stato – Regioni, anche in relazione ad un’ ipotesi di territorialità delle misure di rallentamento .

“Confartigianato esprime soddisfazione e prende atto della volontà della Regione e del Presidente Michele Emiliano di provare a riaprire in tempi brevi – ha dichiarato il Presidente Regionale Francesco Sgherza. Ora lavoriamo serratamente ad un’ ipotesi operativa e condivisa che ci porti a ridare in tempi brevi speranza alle oltre 9559 imprese pugliesi di Acconciatura ed Estetica “.

